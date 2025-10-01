Diputados exigen al Gobierno hechos concretos en la obra del Río Salado

La diputada bonaerense de Unión por la Patria, Silvina Vaccarezza, cuestionó al Gobierno nacional por el anuncio de reactivación de las obras de dragado en la Cuenca del Río Salado y reclamó que las promesas se traduzcan en hechos concretos. “Bienvenido el anuncio, pero queremos ver las máquinas trabajando”, advirtió la legisladora en sus redes sociales.

El planteo llegó tras la comunicación oficial de Javier Milei sobre el inicio de los trabajos en una de las obras hídricas más importantes del país. El anuncio sorprendió por implicar el retorno de la obra pública en un contexto de ajuste fiscal, aunque los productores manifestaron escepticismo y recordaron que la ejecución viene postergándose desde hace años.

La Cuenca del Río Salado se extiende a lo largo de 760 kilómetros y atraviesa varias provincias. La paralización de tramos críticos generó pérdidas millonarias y dejó a comunidades rurales bajo riesgo permanente.

Vaccarezza recordó que el Gobierno nacional retuvo recursos del Fondo Hídrico y aplicó recortes que frenaron la continuidad de la obra. “La gestión se mide en hechos concretos y no en papeles ni promesas”, remarcó.

El reclamo se suma a los proyectos presentados en la Legislatura bonaerense por distintos bloques, que exigen la reactivación urgente de los trabajos. Para la oposición, la credibilidad del anuncio dependerá de la continuidad de las obras, más allá de los discursos oficiales.