Kicillof denunció que el ajuste de Milei castiga a los más vulnerables

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a cargar con dureza contra el Gobierno nacional y apuntó directamente a Javier Milei por el rumbo económico y social que, según advirtió, “ajusta a los más vulnerables mientras promete combatir a la casta”.

Durante un acto en Merlo, donde encabezó la entrega de escrituras a familias bonaerenses, el mandatario provincial sostuvo que el modelo individualista que impulsa el Presidente constituye “la estafa electoral más grande de la historia argentina”.

Kicillof remarcó que la llamada “motosierra” presidencial no recayó sobre los privilegios de la política, sino sobre jubilados, trabajadores y personas con discapacidad. “Destruir el Estado no es una solución para nadie. Sin Estado no hay asfalto, no hay educación, no hay salud y no hay familias accediendo a sus escrituras”, afirmó. En ese sentido, advirtió que el desfinanciamiento de programas sociales y de infraestructura deja a millones de argentinos sin respuestas básicas.

El Gobernador también cuestionó la narrativa oficial que presenta el ajuste como un sacrificio necesario. “Lo que Milei llama libertad es, en realidad, desprotección. Un país sin Estado es un país sin derechos”, señaló.

En esa línea, Kicillof insistió en que la sociedad necesita un Estado presente que garantice derechos y no un Ejecutivo que los recorte. “El pueblo argentino merece un futuro con desarrollo y justicia social, no un experimento que destruye lo construido”, concluyó.