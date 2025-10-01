Milei autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos

En otra acción autoritaria que desconoce al Congreso, el gobierno de Javier Milei autorizó por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el ingreso de tropas de Estados Unidos a la provincia de Tierra del Fuego. La medida es en el marco de un acuerdo de cooperación militar que desató fuertes reacciones en el escenario político y social argentino.

El debate promete escalar en el Congreso, donde bloques opositores anticiparon que pedirán la inmediata interpelación del ministro de Defensa, Luis Petri, y reclamarán la derogación de la resolución. Mientras tanto, distintas organizaciones ya convocaron a movilizaciones en Ushuaia y Buenos Aires bajo la consigna “Fuera tropas extranjeras de la Argentina”.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial, habilita a contingentes de las Fuerzas Armadas norteamericanas a realizar ejercicios conjuntos, entrenamientos y tareas de “asistencia logística” con unidades locales, en una zona geoestratégica de alta sensibilidad por su cercanía a la Antártida y al Atlántico Sur.

Según la resolución, la presencia de personal militar estadounidense se extenderá por varias semanas e incluirá equipamiento especializado, naves de transporte y helicópteros. El Ministerio de Defensa argumentó que la medida busca “fortalecer la cooperación bilateral en materia de defensa, mejorar las capacidades operativas y garantizar la seguridad en la región austral”.

No obstante, la iniciativa encendió alarmas entre opositores, organizaciones sociales y sectores académicos, que advierten sobre un avance en la cesión de soberanía y un riesgo de militarización en un territorio estratégico.

Dirigentes de Unión por la Patria y de la izquierda rechazaron con dureza la decisión, denunciando que Milei “pone en riesgo la soberanía nacional” y “abre la puerta a una presencia permanente de fuerzas extranjeras en el extremo sur del país”. Además, enfatizaron que es deber del Congreso autorizar el ingreso de tropas al país.

Desde la Casa Rosada, en cambio, relativizaron las críticas y defendieron la medida como parte de la “alineación estratégica con Estados Unidos”. En tanto, recordaron que la cooperación con potencias extranjeras “no compromete la integridad del territorio argentino”.