Baja masiva de usuarios de Internet

En un contexto de crisis económica, un informe de la Cámara Argentina de Internet (Cabase) dio cuenta que 4 de cada 10 argentinos que dieron de baja internet en el último tiempo lo hicieron por no poder afrontar el pago del servicio.

Del estudio surgió que solo el 37,64% de los hogares con conexión fija a internet registran una velocidad que supera los 100 megabits por segundo (Mbps). En tanto, un cuarto de las familias cuenta con velocidades menores a 20 Mbps.

El informe también indagó sobre los motivos por los cuales los usuarios no contrataron mayor velocidad. El 54% no lo hizo por considerar que tiene un costo elevado; un 18% que no le daría uso a una conexión de mayor velocidad; un 17% que no está interesado y un minoritario 11% que no dispone de un proveedor que pueda brindarle mayor velocidad.

A nivel nacional, el 82,6% de los hogares cuenta con acceso a internet fijo. De los hogares que no cuentan con una conexión de internet fija, el 82% termina accediendo a internet mediante su teléfono móvil o usando el wifi de un vecino.

De ese universo, un 42% de los hogares sin internet fijo alguna vez contrató el servicio, cifra que se compone de un 15% que hace menos de tres meses que no tiene y un 27% hace más de tres meses que no accede. Por su parte, el 58% nunca tuvo. Entre los motivos de baja del servicio, el 39,3% lo hizo por el costo elevado y el 29% por disconformidad con el servicio.