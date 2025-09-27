El Ejecutivo reactiva el Consejo de Mayo antes de las elecciones

El Gobierno reactivó el Consejo de Mayo y convocó a una reunión este lunes en Casa Rosada, tras la gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos.

La cita buscará coordinar políticas y reforzar la gobernabilidad. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezará la convocatoria junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La agenda incluye coparticipación federal y reformas laborales y tributarias, con el objetivo de revertir la baja influencia del Gobierno en el Congreso tras rechazos recientes a vetos clave. Aunque el Consejo está formalmente integrado por representantes del Ejecutivo, provincias, Senado, Diputados, sindicatos y entidades empresariales, la mayoría de sus miembros responde políticamente al oficialismo o mantiene vínculos estrechos con la Casa Rosada.

La ausencia de presencia opositora no solo debilita la búsqueda de consenso, sino que revela el carácter unilateral del Consejo de Mayo. Lejos de ser un espacio plural, la mesa convocada por el Gobierno funciona como caja de resonancia de su propio relato.