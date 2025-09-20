La crisis se profundiza y Milei culpa a “la casta”

La corrida cambiaria que llevó el dólar por encima de los $1.500 encontró a Javier Milei en Córdoba, donde volvió a recurrir a un libreto conocido: la victimización y la búsqueda de culpables externos. Ante empresarios de la Bolsa de Comercio provincial, el Presidente aseguró que “desde febrero la política no para de poner palos en la rueda”, atribuyendo a la oposición la inestabilidad financiera que sacude al país.

Con un discurso cargado de dramatismo, Milei denunció un “empecinamiento en destruir todo lo que hemos construido” y sostuvo que le votaron “más de 40 leyes en contra”. El líder libertario hizo referencia al final del gobierno de Fernando de la Rúa, al insinuar que sectores políticos buscan torpedearlo del mismo modo. El paralelismo, lejos de transmitir fortaleza, reavivó las comparaciones con una de las peores crisis de la historia reciente.

En esa línea, el mandatario intentó llevar calma a los mercados afirmando que “todo el pánico es político” y reivindicó el supuesto “equilibrio fiscal” alcanzado por su gestión. Sin embargo, el riesgo país y la caída de bonos y acciones desmienten esa narrativa y reflejan la falta de confianza en el rumbo económico.

En clave electoral, Milei apeló al voto castigo contra sus adversarios y llamó a “pintar el país de violeta” el 26 de octubre. Pero detrás del slogan quedó expuesta la dificultad del oficialismo para ofrecer respuestas concretas a la crisis. Mientras los precios se disparan y los salarios se pulverizan, el Presidente se aferra a un relato que busca culpables en lugar de asumir responsabilidades.