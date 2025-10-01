Polémica frase de Milei sobre la violencia digital

Javier Milei ofreció una repudiable definición sobre la violencia, al asegurar que los mensajes en redes sociales no constituyen una agresión real. “Con un tuit nadie te lastima”, sentenció el Presidente durante una entrevista en A24.

Milei trazó una línea divisoria clara entre lo que considera “violencia física”, que atribuyó exclusivamente al kirchnerismo, y las expresiones en plataformas digitales, cuyo impacto minimizó. “Si no sabes cómo funcionan las redes no te metas en las redes”, llegó a recomendar.

Además, expuso su propia definición de violencia: “Violencia es cuando alguien se mete con tu vida, con tu libertad, con tu propiedad”.

Cabe recordar que en abril de este año el mandatario posteó en X que “la gente no odia suficiente a los periodistas”. Dos días después, el periodista opositor Roberto Navarro fue agredido en un espacio público. Además, Milei ha compartido videos que comparan al kirchnerismo como un “virus a exterminar”.