Milei busca reformar el Código Penal

Milei presentó en el Penal de Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal que girará al Congreso. Al respecto, sostuvo que el país necesita “tolerancia cero, que el que las hace las paga, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena”.

El Presidente estuvo acompañado por Bullrich, quien destacó que el nuevo Código Penal “aumenta las penas de todos los delitos, sobre todo de los graves”.