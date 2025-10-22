Congresistas de EE. UU. piden suspender el swap con Argentina

Un grupo de 36 congresistas demócratas, encabezados por Nydia Velázquez, exigieron suspender el desembolso u$s20.000 millones del Fondo de Estabilización Cambiaria al gobierno de Javier Milei.

En una carta al Tesoro, advirtieron que se trata de un uso imprudente de recursos públicos para respaldar a un aliado ideológico en el exterior, mientras familias y empresas estadounidenses enfrentan alzas de precios, aranceles y recortes.

Los legisladores alertaron que la operación expone a los contribuyentes a riesgos financieros, beneficia a firmas privadas con bonos argentinos y persigue fines políticos.