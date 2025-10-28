Milei acelera la reforma laboral y crece la alarma entre los trabajadores

Tras el triunfo electoral de medio término, Javier Milei eligió redoblar la apuesta en uno de los terrenos más sensibles, la reforma laboral. En declaraciones televisivas, el Presidente aseguró que no busca “ir contra los derechos de nadie”, sino modernizar un régimen que calificó de “anacrónico”.

Incluso, desde Casa Rosada ya adelantaron que está listo el proyecto, pero que lo presentarán con la nueva conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre. En este sentido, circuló un primer borrador.

Un discurso con costos ocultos

Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, el mandatario presenta la iniciativa como una oportunidad de “duplicar aportes” y fortalecer el sistema previsional. Sin embargo, detrás del discurso de modernización, los gremios advierten que la verdadera consecuencia sería debilitar la negociación colectiva y precarizar las condiciones laborales. La posibilidad de que convivan contratos tradicionales con otros más flexibles abre la puerta a un esquema desigual, donde los trabajadores más vulnerables quedarían expuestos a acuerdos individuales sin respaldo sindical.

Milei buscó minimizar la resistencia gremial al calificarla de “pirotecnia electoral”. El mensaje implícito fue que el Gobierno avanzará con o sin consenso, confiando en que la correlación de fuerzas tras las elecciones le permitirá imponer cambios estructurales.

Días atrás, Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, anticipó que la iniciativa que busca reformar las leyes laborales incluye el concepto de “salarios dinámicos”, el cierre de convenios por empresas en vez de por actividad y la posibilidad de negociar paritarias por empresas.

De esta manera, se implementarían adicionales salariales individuales “por mérito”, la creación de un banco de horas trabajadas y la opción de pagar sueldos en distintas monedas.