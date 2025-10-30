Kicillof y Alak entregaron viviendas a familias de Villa Elvira

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de La Plata, Julio Alak, y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, entregaron 58 viviendas construidas en el barrio Ministerio de 1 y 83 de Villa Elvira, que beneficiarán a unas 168 personas.

“Aún con todas las dificultades que debemos atravesar por un Gobierno nacional que paralizó toda la obra pública, en la provincia de Buenos Aires sostenemos una política habitacional que nos permite estar construyendo 8.000 casas para familias bonaerenses”, afirmó Kicillof.

“Lo hacemos porque la vivienda digna es un derecho consagrado en nuestro país, pero requiere de un Estado presente que invierta y priorice el bienestar de nuestro pueblo”, añadió.

En la misma línea, Alak sostuvo: “El Gobierno bonaerense hizo realidad el sueño de estas 58 familias de acceder a la vivienda propia: este es el resultado de una Provincia y un Municipio que trabajan juntos para dar soluciones”.

Por su parte, Batakis remarcó: “El Estado provincial sigue trabajando para ser más eficiente frente a las necesidades de la gente: este barrio es una muestra concreta de que con articulación y compromiso de la administración pública, las respuestas llegan y las familias pueden cumplir sus objetivos”.

Las obras contemplaron la instalación de redes de electricidad, gas, agua potable, cloacas y desagües pluviales; la ejecución de pavimentos, veredas y rampas para personas con movilidad reducida; la instalación de luminarias y cestos de residuos domiciliarios y la plantación de nuevo arbolado.

La intervención en la zona comenzó en 2023 y este acto configuró la tercera etapa de entrega de viviendas del barrio, de un total de 163 que se construyeron en el marco de la Ley 6.021 de Licitación Pública.

En lo que va de 2025 ya se entregaron 21 viviendas en Melchor Romero, que se suman a las 175 que están por finalizar en esa localidad. Además, están por iniciar 50 en Altos de San Lorenzo y 66 junto a la UOM en Villa Garibaldi.

Estuvieron presentes la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el administrador General del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; el subadministrador del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; y funcionarios y funcionarias municipales.