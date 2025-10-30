La UBA alertó por el bajo consumo

Un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) puso en relieve el aumento del uso de tarjeta de crédito en las compras de supermercado: pasó del 39% al 45% entre diciembre de 2023 y mayo de 2025.

En el mismo período, se redujo el uso de débito (del 34% al 26%) y del efectivo (del 20% al 16%), mientras que las billeteras virtuales aumentaron del 7% al 13%.

Esta dinámica sugiere que una “proporción creciente de los hogares recurre al endeudamiento para afrontar consumos básicos mensuales, como alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad”, señaló el Centro RA. Esto evidencia que una mayor porción de los ingresos se destina al pago de servicios, en un contexto en el que los salarios, en promedio, apenas superan la inflación.

A esto se suma el alza de la morosidad: desde el inicio de la gestión de Milei, el indicador aumentó 147%, al pasar de 2,5% a 6,2% del total del crédito al consumo.

En este camino, el documento también ponderó la caída del consumo. Por ejemplo, según datos recientemente relevados por el Indec, las ventas de los autoservicios mayoristas en agosto se redujeron 8,4% respecto al mismo mes del 2024. En total, a datos de julio, las ventas mayoristas se ubicaron 35% por debajo del nivel observado al inicio de la gestión de Javier Milei, mientras que las de los supermercados se desplomaron un 27%.