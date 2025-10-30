La Asamblea de Gimnasia terminó con graves incidentes entre socios y dirigentes

La Asamblea Ordinaria de Gimnasia y Esgrima La Plata culminó en medio de un clima de extrema tensión. El encuentro, realizado en el Polideportivo Víctor Nethol, solo logró la aprobación del Balance, luego de una suspensión provisoria por graves incidentes entre socios y dirigentes.



La reunión, encabezada por el presidente Mariano Cowen y la Comisión Directiva, comenzó pasadas las 19 ante la presencia de unos 1.100 socios. Desde el inicio, la jornada estuvo marcada por los abucheos y cánticos en contra de la conducción actual, con el “que se vayan todos” como principal consigna.



La tensión fue en aumento cuando comenzaron a arrojarse objetos hacia el escenario donde se encontraba la dirigencia. Ante la imposibilidad de controlar la situación, el acto fue suspendido de manera momentánea tras registrarse empujones, huevazos y sillazos dirigidos hacia los miembros de la CD, algunos de los cuales resultaron golpeados.



Tras algunos minutos y luego de varios intentos por calmar los ánimos, las autoridades decidieron reanudar la Asamblea únicamente para tratar el punto del Balance, que fue finalmente aprobado por unanimidad. En cambio, la Memoria y el Presupuesto fueron desaprobados.



