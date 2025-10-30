Intendentes del MDF se reúnen en La Plata tras el revés electoral

El gobernador bonaerense convocó para este viernes a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con el objetivo de analizar el resultado electoral y comenzar a delinear una nueva hoja de ruta. La reunión, que tendrá lugar en La Plata, se perfila como el primer gesto político fuerte tras el revés en las últimas legislativas.

Cabe mencionar que el temario incluirá la consolidación del armado político del MDF y el debate sobre la construcción de poder en torno a la figura del mandatario provincial.

La cumbre de jefes comunales busca reordenar el espacio tras el impacto electoral y definir la estrategia de gestión. Además de los intendentes, se espera la presencia de ministros del círculo más estrecho del gobernador, lo que refuerza el carácter estratégico del encuentro.

Los mandatarios locales coinciden en la preocupación por la caída del voto peronista respecto de la victoria de septiembre, aunque remarcan la necesidad de “seguir gestionando y no encerrarse en la interna”. Sin embargo, no descartan tensiones con sectores del peronismo bonaerense que quedaron marginados de las listas.

La premisa del encuentro será salir del repliegue y recuperar la iniciativa antes de fin de año. “No se trata de mirar para atrás, sino de pensar cómo volver a representar a los bonaerenses en este contexto tan difícil”, afirmaron los intendentes, conscientes de que la derrota electoral dejó heridas abiertas y que el desafío será reconstruir poder.