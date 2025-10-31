El Banco Central anunció un plan de compra de reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que en los próximos meses avanzará con un plan de compra de reservas para remonetizar la economía. La estrategia busca inyectar pesos en un escenario de recuperación de la demanda de dinero tras las elecciones y se presenta como un mensaje de calma hacia los mercados.

El esquema se conoció luego de que la entidad difundiera una presentación de su vicepresidente, Vladimir Werning, realizada semanas atrás ante inversores. El documento, disponible solo en inglés, refuerza la idea de que el mensaje estuvo orientado a audiencias externas.

Según el análisis oficial, la mayor demanda de pesos abre la posibilidad de expandir la base monetaria mediante la compra de dólares, algo que antes estaba limitado por el acuerdo con el FMI. El Central admite que la debilidad previa respondió a la dolarización de carteras y a la política de tasas altas.

Werning señaló que fuentes tradicionales de emisión, como el déficit fiscal y desarme de deuda, no están disponibles, por lo que la remonetización se financiará con divisas del superávit externo. El documento sostiene que, al fijar un ritmo de compras compatible con la demanda de dinero, la política monetaria puede reforzar la liquidez y estabilizar expectativas cambiarias.

El anuncio llega en un contexto de incertidumbre. Mientras el Gobierno insiste en la disciplina monetaria, el BCRA apuesta a que la acumulación de reservas funcione como ancla de confianza.