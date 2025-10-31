La Provincia fortalece el cuidado en municipios

El gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento la propuesta “Comunidades que cuidan”, un nuevo programa de formación para fortalecer las redes de cuidado en cada municipio.

La iniciativa fue lanzada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, y el de Mujeres y Diversidad y de Desarrollo con la Comunidad. También cuenta con la participación de las carteras de Salud y Desarrollo Agrario, así como también de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti).

Según explicaron desde el Ejecutivo provincial, el programa busca consolidar la corresponsabilidad social de los cuidados en la gestión pública y comunitaria, para asumir el Derecho al Cuidado entre el Estado, las familias, comunidades y sector privado, y ahondar en las dimensiones de la vulnerabilidad social, de género, edad, discapacidad, entre otras.

Asimismo, tiene el objetivo de acercar ámbitos formativos y sobre todo reflexivos para brindar herramientas sobre la construcción comunitaria de los cuidados y su profesionalización.

La iniciativa se compone de módulos de capacitación destinados a funcionarios públicos y los equipos de gestión municipal. También se incluye el diseño y la implementación de ofertas específicas vinculadas a la profesionalización de quienes cuidan en los establecimientos que se intervienen con obras, además de crear ámbitos de sensibilización para quienes asisten y la comunidad.