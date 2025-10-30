Quirno defendió el respaldo de EE. UU. y minimizó exigencias geopolíticas

El canciller Pablo Quirno expuso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados en el marco del debate por el Presupuesto 2026. Allí destacó el respaldo financiero de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei y aseguró que “van a utilizar todo lo que tengan a su alcance” para acompañar el proceso económico argentino, en un contexto marcado por la volatilidad y la falta de acceso al crédito internacional.

Durante la reunión presidida por el libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch, Quirno aclaró que la ayuda de la administración de Donald Trump no incluye exigencias como la cancelación del swap con China ni compromisos vinculados al uranio o al litio. “Compra pesos como un agente más”, explicó, y remarcó que el apoyo se dará “a discreción, sin generar ningún tipo de situación para con la Argentina”.

El funcionario también advirtió que el problema de la deuda no es de volumen, sino de credibilidad. “Argentina tuvo 23 programas con el Fondo y no cumplió ninguno”, señaló. Además, sostuvo que el respaldo de EE. UU. no viola la Ley 24.156 porque no implica nuevo endeudamiento. “No necesitamos tomar más deuda, sino administrar mejor las obligaciones existentes”, concluyó.