El 41% de las pymes se endeuda para pagar impuestos y salarios

Las pequeñas y medianas empresas continúan sufriendo un mercado interno en crisis por el bajo consumo, la suba de costos y la apertura indiscriminada de importaciones. Esto se refleja en un dato recientemente relevado: el 41% de las pymes se endeudó para pagar impuestos o hacer frente a salarios.

Así surge del informe Radar Pyme del tercer trimestre del 2025, elaborado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC). Según concluyó el trabajo que encuestó a 379 firmas, “la economía argentina continúa sin señales de recuperación”.

Otros datos que arrojó el trabajo son: el 40,4% reportó malas ventas, el 88% sufrió aumentos de costos, el 74% se vio obligada a subir precios, y los despidos ascendieron al 28,8% de los encuestados.

Este escenario posee un impacto negativo hacia el interior de las unidades productivas. “La capacidad operativa utilizada de las pymes promedió el 54,6%, confirmando una subutilización del aparato productivo. En el sector industrial, la utilización fue del 54,7%, por debajo del umbral razonable del 60%”, analizó el informe de la ENAC.

Baja rentabilidad

Uno de los puntos importantes arribados por el relevamiento es que durante el tercer trimestre del año los costos crecieron 18,3% en promedio frente a un 15,2% de aumento en precios. Por ende, también se redujo la rentabilidad de las pymes.

“Como resultado, 6 de cada 10 pymes trabajan sin rentabilidad y más del 24% pierde dinero incluso operando. Esta situación agrava el riesgo financiero: el 13% de los empresarios advierte que podría cerrar su negocio antes de fin de año”, indicaron desde la ENAC.

La situación crítica de las pymes también se acentúa con el endeudamiento para fines no productivos: un 21,3% se endeudó para pagar impuestos y otro 20,5% para poder afrontar el pago de salarios o aguinaldos. “La mayoría de los casos no estuvo vinculada a inversiones productivas, sino a la búsqueda de sostener la actividad básica ante la falta de liquidez”, indicó la ENAC en el documento.

Por último, el 76% de los empresarios consideró que la situación económica nacional empeorará durante lo que resta del año, y el 59% prevé un deterioro también en su propio sector.