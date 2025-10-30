Bianco: “Seguiremos siendo oposición a este modelo de hambre”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, analizó los resultados de las elecciones de este domingo. Si bien ponderó el resultado del oficialismo, sostuvo que Fuerza Patria mantuvo su caudal electoral. Además, lanzó: “Vamos a seguir siendo oposición a este modelo de hambre y desindustrialización”.

“No tuvimos una sangría de votos respecto de la elección anterior, obtuvimos más o menos los mismos votos que el 7 de septiembre”, aseguró Bianco en una entrevista en TN. Según el ministro, la diferencia con La Libertad Avanza se explica por el aumento en la participación electoral y la transferencia de sufragios desde fuerzas seccionales menores hacia el partido libertario: “Hubo 900 mil votos aproximadamente más para La Libertad Avanza, en parte porque en esta elección ya no participaron agrupaciones locales que antes dividían ese electorado”.

Por otro lado, el funcionario subrayó que el contexto económico y la presión internacional influyeron en el resultado. “Tengamos en cuenta que para esta elección directamente participó Trump. Mandó a llamar a votar a Milei diciendo que si no ganaba no había más dólares para la Argentina. Eso tuvo un efecto, sobre todo en algunos sectores de comerciantes y pymes”, explicó. Para el funcionario, esos mensajes generaron “un voto precautorio” por temor a una crisis económica inmediata.