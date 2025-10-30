El Gobierno dispuso incrementos en las prestaciones por discapacidad

El Gobierno nacional dispuso un aumento de hasta el 35% en el nomenclador de prestaciones por discapacidad, medida que se aplicará en tres tramos durante octubre, noviembre y diciembre. La decisión fue adoptada tras una reunión entre el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el PAMI, en respuesta a los reclamos y movilizaciones que profesionales e instituciones realizaron en el Congreso en las últimas semanas.

Según informaron desde la cartera sanitaria, los incrementos oscilarán entre el 29,7% y el 35,4%, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y acompañar la evolución de los costos del sector. “Se busca que las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”, señalaron en un comunicado oficial.

El ajuste llega luego de casi un año sin actualizaciones significativas, el último había sido de apenas 0,5% en diciembre de 2024. Con esta medida, el Ejecutivo busca dar una respuesta tardía y parcial a un sector que desde hace meses advierte sobre la imposibilidad de sostener la atención a personas con discapacidad en todo el país.