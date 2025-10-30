Otra vez represión contra jubilados en la marcha de los miércoles

La tradicional marcha de jubilados de los miércoles frente al Congreso volvió a ser reprimida bajo el protocolo antipiquetes ordenado por la ministra de Seguridad y futura senadora, Patricia Bullrich. Gendarmería, Prefectura y Policía Federal coparon la zona con un despliegue que triplicó en número a los manifestantes, que reclamaban aumentos en sus haberes, medicamentos y dignidad.

Desde temprano, la avenida Rivadavia fue vallada y un triple cordón de seguridad impidió incluso el paso de transeúntes y periodistas. Hubo gases lacrimógenos y al menos un detenido. “Nos tratan como delincuentes por pedir lo que nos corresponde”, denunció un jubilado.