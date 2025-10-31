Nación despidió a 23.000 empleados en un año

De acuerdo a los datos que actualizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), a septiembre de este año se contabilizaron 283.552 empleados de la administración pública nacional (APN), y de las empresas y sociedades estatales.

Este número significa una reducción del 0,7% en comparación con agosto, y de 7,6% respecto al mismo mes del 2024, cuando se contabilizaron 306.879 trabajadores. En término nominales, significa que la gestión libertaria se deshizo de más de 23 mil empleados públicos en el último año.

En el detalle, la APN (que incluye estructuras centralizadas, descentralizadas, desconcentradas y otros entes) contabilizó 193.216 empleados, lo que marca una reducción mensual del 0,9%. Dentro de la administración pública, la estructura centralizada presentó la mayor disminución mensual, con un -2,2%.

Por su parte, las empresas y sociedades del Estado reportaron 90.336 trabajadores, con una variación negativa del 0,5% en comparación con el mes anterior.