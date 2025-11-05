Adorni cruzó a Macri: “El Gabinete lo elige el Presidente”

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió al cruce de Mauricio Macri luego de que el expresidente cuestionara su designación en reemplazo de Guillermo Francos.

En declaraciones radiales, Adorni sostuvo que “el gabinete lo elige el Presidente” y relativizó los dichos que lo señalaban como inexperto. Aseguró que tomará el desafío con la intención de demostrar resultados. Asimismo, remarcó que los exmandatarios deberían colaborar con la gestión en curso, más allá de las diferencias políticas.

El episodio revela que, más allá de los gestos de respaldo, la construcción de poder de Milei enfrenta resistencias incluso entre antiguos aliados