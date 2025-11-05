El Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue convocado a sesión plenaria para el miércoles 26 de noviembre a, con el objetivo de definir el nuevo piso salarial y los montos de la prestación por desempleo. La citación quedó formalizada mediante la Resolución 6/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El temario prevé la designación de consejeros para suscribir el acta y la consideración de los puntos elevados por la Comisión del Salario Mínimo y Prestaciones por Desempleo. La reunión se desarrollará en un contexto de expectativa, ya que el último ajuste se realizó en agosto, cuando el salario mínimo se fijó en 322.200 pesos mensuales.

De este modo, el valor vigente permanecerá congelado hasta que el plenario defina un nuevo incremento. Para los trabajadores con jornada completa de 48 horas semanales, la remuneración mínima continúa en 1.610 pesos por hora, mientras que en el caso de quienes cumplen horarios parciales, el monto se calcula de manera proporcional.

La discusión cobra especial relevancia por su impacto directo en los ingresos básicos y en los programas sociales que dependen de este indicador.