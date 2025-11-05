El Ejecutivo demora la jura de Santilli para no perder bancas

Tras la victoria legislativa, el Gobierno decidió postergar la jura de Diego Santilli como ministro del Interior. El diputado electo por La Libertad Avanza fue designado por Javier Milei en reemplazo de Lisandro Catalán, pero su asunción quedó rodeada de cuestionamientos.

Desde Casa Rosada buscan que el acto se realice después del 10 de diciembre, cuando se renueve el Congreso, para evitar que su banca quede en manos de un suplente vinculado al PRO. Si espera hasta esa fecha, el lugar pasará a un suplente de LLA, garantizando mayor control político.

La maniobra refleja cómo la disputa por cada escaño condiciona incluso los tiempos institucionales.