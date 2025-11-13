La CGT advierte que rechazará una reforma laboral sin consensos

La CGT anticipó que rechazará cualquier reforma laboral que implique un retroceso en derechos de los trabajadores. Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales, sostuvo que hasta ahora no hay un proyecto oficial, pero advirtió que los trascendidos que provienen del Gobierno generan preocupación.

Jerónimo reclamó un ámbito de diálogo tripartito y señaló que “si quieren discutir, discutamos el reparto de ganancias”. Además, criticó la política salarial, denunció la pérdida de más de 230.000 empleos y el cierre de 10.000 Pymes. En esa línea, el dirigente planteó que el verdadero problema es la recesión y la falta de consumo interno.