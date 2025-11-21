El massimo arma su propia reforma laboral

En medio del debate público por la reforma laboral que busca aprobar el Gobierno nacional, senadores bonaerenses del Frente Renovador destacaron la necesidad que tiene el peronismo de discutir su propia propuesta para no limitarse solo a cuestionar el proyecto impulsado por Milei.

En ese sentido, la senadora bonaerense electa, Valeria Arata, reveló que el massismo está trabajando en una reforma laboral propia, que contemple la realidad del trabajo actual, que promueva el empleo y la producción, y que modernice el marco legal sin perder los derechos adquiridos.

“La discusión no puede quedarse en frenar una reforma regresiva; debemos acercar alternativas concretas que mejoren el empleo, fortalezcan a las pymes y acompañen los cambios tecnológicos sin precarizar”, indicó Arata.

Según adelantó la legisladora electa por la Cuarta sección, el Frente Renovador viene desarrollando esta iniciativa en diálogo con distintos sectores productivos y de la sociedad en su conjunto. “De ese intercambio construimos propuestas que no son parches aislados, sino que forman parte de una mirada integral que también contempla cambios necesarios en materia tributaria y previsional”, aseguró.