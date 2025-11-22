Bullrich insiste en bajar la edad de imputabilidad

Patricia Bullrich volvió a impulsar la Ley Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años. La ministra de Seguridad y senadora electa aseguró que el proyecto “está listo para ser tratado” y prometió aprobarlo en el nuevo Congreso.

El discurso de Bullrich refuerza una mirada punitiva que especialistas cuestionan por su sesgo regresivo y por no abordar las causas estructurales de la violencia juvenil. La propuesta incluye sanciones escalonadas y “establecimientos especiales”, pero omite políticas de inclusión y prevención.