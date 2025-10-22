La Plata

Protestas y reclamos marcaron la visita de Milei a Córdoba

La visita presidencial a la provincia de Córdoba quedó atravesada por el repudio a las políticas de ajuste del Gobierno y al incumplimiento de las leyes sobre educación y salud.

La llegada de Javier Milei a Córdoba estuvo marcada por manifestaciones de repudio en Nueva Córdoba y el centro de la ciudad. Docentes de la UEPC, gremios estatales y organizaciones sociales se movilizaron para denunciar las políticas de ajuste del Gobierno nacional y reclamar por la suspensión de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

Con cánticos y pancartas, los manifestantes advirtieron que el intento oficial de exhibir fortaleza en un distrito clave sólo dejó al descubierto el creciente rechazo social que atraviesa al Gobierno en todo el país.

