Protestas y reclamos marcaron la visita de Milei a Córdoba

La llegada de Javier Milei a Córdoba estuvo marcada por manifestaciones de repudio en Nueva Córdoba y el centro de la ciudad. Docentes de la UEPC, gremios estatales y organizaciones sociales se movilizaron para denunciar las políticas de ajuste del Gobierno nacional y reclamar por la suspensión de las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

Con cánticos y pancartas, los manifestantes advirtieron que el intento oficial de exhibir fortaleza en un distrito clave sólo dejó al descubierto el creciente rechazo social que atraviesa al Gobierno en todo el país.