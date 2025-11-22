Siete intendentes peronistas desembarcan en la Legislatura bonaerense

El 10 de diciembre, siete intendentes peronistas de Buenos Aires dejarán sus municipios para asumir bancas en la Legislatura bonaerense. Seis lo harán mediante pedidos de licencia y solo uno, Marcos Pisano de Bolívar, presentó la renuncia. El grupo está integrado por Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Ishii (José C. Paz), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Germán Lago (Alberti), Alejandro Acerbo (Daireaux) y Pisano.

En el conurbano, Cascallares, Mendoza e Ishii ya iniciaron los trámites de licencia. Cascallares volverá a dejar la intendencia en manos de Juan Fabiani, mientras que Mendoza será reemplazada por Eva Mieri, con quien presentó el plan de gestión para los próximos dos años. Ishii asumirá en el Senado y su distrito quedará a cargo de Roberto Caggiano, aunque también se menciona a Pablo Mansilla como posible reemplazo.

En el interior, Nanni negocia con la oposición en Exaltación de la Cruz para lograr la aprobación de su licencia, mientras que Acerbo y Lago también dejarán sus municipios en manos de Francisco Etchepare y Eva Caputo, respectivamente.

La excepción es Pisano, quien renunció a la intendencia de Bolívar y será reemplazado por Eduardo Bucca, en un acuerdo que devuelve al exintendente al cargo. La decisión de los jefes comunales refleja la estrategia del peronismo bonaerense de ocupar espacios legislativos sin desprenderse del poder territorial, un movimiento que reconfigura el mapa político en la Provincia.