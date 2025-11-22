Impulsan una Bicameral para controlar el pedido de endeudamiento

En medio de la discusión por el Presupuesto 2026 y el pedido de endeudamiento del gobernador Kicillof, un bloque opositor de la Legislatura bonaerense presentó un proyecto para crear una comisión bicameral destinada a controlar la deuda provincial. La iniciativa, impulsada por Unión y Libertad, propone conformar la Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión, Destino y Pago de Deuda de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo es garantizar un monitoreo sobre la toma, el destino y los pagos de toda deuda contraída por el Ejecutivo. “El endeudamiento debe ser una herramienta para impulsar crecimiento y desarrollo, no para cubrir déficits permanentes ni comprometer la estabilidad provincial”, señalaron los legisladores que impulsan el proyecto.

La comisión estaría integrada por seis senadores y seis diputados, respetando la proporción política y asegurando la participación de las minorías. Tendrá facultades para realizar observaciones y dictámenes ante cualquier solicitud de endeudamiento, además de recibir informes trimestrales y un informe anual. El Ejecutivo, por su parte, deberá remitir cada tres meses un documento detallando la deuda tomada y los montos ingresados al Tesoro Provincial.

El proyecto busca instalar un mecanismo de control permanente en un contexto de creciente tensión por la política financiera del gobierno bonaerense.