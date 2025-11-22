Impulsan una Bicameral para controlar el pedido de endeudamiento
Legisladores buscan supervisar el endeudamiento pedido por Kicillof en medio del debate por el Presupuesto 2026.
En medio de la discusión por el Presupuesto 2026 y el pedido de endeudamiento del gobernador Kicillof, un bloque opositor de la Legislatura bonaerense presentó un proyecto para crear una comisión bicameral destinada a controlar la deuda provincial. La iniciativa, impulsada por Unión y Libertad, propone conformar la Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión, Destino y Pago de Deuda de la provincia de Buenos Aires.
El objetivo es garantizar un monitoreo sobre la toma, el destino y los pagos de toda deuda contraída por el Ejecutivo. “El endeudamiento debe ser una herramienta para impulsar crecimiento y desarrollo, no para cubrir déficits permanentes ni comprometer la estabilidad provincial”, señalaron los legisladores que impulsan el proyecto.
La comisión estaría integrada por seis senadores y seis diputados, respetando la proporción política y asegurando la participación de las minorías. Tendrá facultades para realizar observaciones y dictámenes ante cualquier solicitud de endeudamiento, además de recibir informes trimestrales y un informe anual. El Ejecutivo, por su parte, deberá remitir cada tres meses un documento detallando la deuda tomada y los montos ingresados al Tesoro Provincial.
El proyecto busca instalar un mecanismo de control permanente en un contexto de creciente tensión por la política financiera del gobierno bonaerense.