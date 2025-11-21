El Gobierno define el paquete de leyes del Pacto de Mayo

El Consejo de Mayo se reunirá por última vez antes de la presentación del paquete legislativo ante el Congreso Nacional. Será el primer encuentro encabezado por el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y marcará el cierre del debate sobre los diez puntos del Pacto de Mayo firmado en Tucumán. La cita está prevista para la próxima semana en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior.

El órgano, que sesiona desde el 24 de junio, busca consensuar los proyectos de ley que materialicen los compromisos asumidos. Participan del encuentro seis representantes: Federico Sturzenegger por el Ejecutivo, Alfredo Cornejo por las provincias, Carolina Losada y Cristian Ritondo por el Congreso, Gerardo Martínez por los gremios y Martín Rappallini por el sector empresarial.

La reforma laboral será uno de los ejes del último intercambio, tras semanas de borradores y negociaciones. Sin embargo, el proceso se vio afectado por filtraciones que generaron malestar en la administración libertaria. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, fue señalado por revelar detalles de la reforma educativa aún no consensuada, lo que llevó a suspender reuniones técnicas paralelas.

El Ejecutivo aspira a tratar la “modernización” del sistema laboral en las sesiones extraordinarias de diciembre. Aunque se tomarán elementos del debate, en Casa Rosada remarcan que la versión final será definida por el Gobierno. La convocatoria, prevista originalmente para el 27 de noviembre, fue postergada por cuestiones de agenda, lo que refleja cierta falta de previsión en el cierre del proceso