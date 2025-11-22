Bonos y acciones caen y el Riesgo País supera los 660

El clima de optimismo que había dominado al mercado financiero en las últimas semanas se interrumpió abruptamente este viernes. Las acciones y bonos argentinos operaron en baja y el Riesgo País escaló hasta los 660 puntos, revirtiendo la tendencia descendente que lo había llevado a perforar los 600. La jornada negativa expuso la fragilidad de la confianza en la política económica y la falta de señales claras desde el Gobierno.

El panel MERVAL retrocedió 3,12%, con pérdidas generalizadas en todo el listado. En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas también mostraron caídas de hasta 5%, como en el caso de Edenor. Los bonos de la deuda pública se tiñeron de rojo, reflejando el nerviosismo de los inversores ante versiones que apuntan a un recorte del préstamo de bancos estadounidenses: de los 20.000 millones de dólares inicialmente prometidos, la operación se reduciría a apenas 5.000 millones bajo la modalidad de “repo” (ver página 2). A ello se suman trascendidos sobre un eventual canje de deuda para enfrentar los vencimientos de enero por 4.000 millones de dólares.

La falta de definiciones concretas alimenta la percepción de improvisación y debilita la credibilidad de la gestión. El mercado, que había mostrado cierta expectativa positiva, ahora se enfrenta a un escenario de dudas crecientes sobre la capacidad del Gobierno para sostener su programa financiero sin respaldo externo sólido.