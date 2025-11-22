Gobernadores cuestionan al Gobierno por la falta de respuestas

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzó críticas al Gobierno nacional por la falta de respuestas a los compromisos de obra pública y financiamiento. “Esperamos que el poncho aparezca”, ironizó, al tiempo que destacó la voluntad del ministro del Interior, Diego Santilli, aunque advirtió que las reuniones no se traducen en resoluciones concretas.

Sáenz remarcó que los reclamos no son nuevos, sino acuerdos firmados en junio que no afectan el equilibrio fiscal. “Si seguimos así, las obras las inaugurarán mis tataranietos”, señaló, apuntando a la postergación de proyectos clave para infraestructura, minería y producción.