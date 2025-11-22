Proponen reformar el régimen de financiamiento de ARCA

Un grupo de senadores presentaron un proyecto para reformar el régimen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La propuesta busca transparentar el uso de fondos no ejecutados y asegurar su distribución automática entre provincias conforme a la Ley de Coparticipación Federal.

El texto fija un fondeo del 1,90% de la recaudación neta y modifica la Cuenta de Jerarquización, estableciendo un mínimo del 0,75% y un tope del 1%. También plantea derogar artículos del Decreto 1399/2001 para devolver al Congreso la potestad de revisar normativa impositiva dictada por el Ejecutivo, fortaleciendo el control legislativo sobre los recursos nacionales.