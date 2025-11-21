El BCRA bajó las tasas para facilitar la renovación de la deuda

El Banco Central dispuso una nueva baja de la tasa de interés de referencia, que pasó del 22% al 20%. La medida impacta de manera directa en los rendimientos de los activos financieros y, en particular, en los plazos fijos en pesos.

Vale recordar que, con la eliminación de la tasa mínima para plazos fijos, cada entidad define ahora de manera autónoma la oferta que presenta al mercado. En depósitos a 30 días, las tasas muestran diferencias: el Banco Nación paga 27%, el Provincia y el Credicoop se ubican en 28%, mientras que el Ciudad y el BBVA ofrecen 26%. Santander se posiciona en 25% y Galicia en 24%, en tanto el ICBC también fija su tasa en 28%. El Banco Macro se destaca con el nivel más alto, al ofrecer un 30%.

En paralelo, la tasa “Repo” entre bancos se ubica en 22%, mientras que la caución descendió al 18%. La decisión del BCRA se produce en la antesala de una licitación clave para renovar vencimientos de deuda en pesos por $14,5 billones, aunque los canjes previos realizados por el Tesoro y el Banco Central redujeron parcialmente ese monto.