Milei suspende el Consejo de Mayo por filtraciones internas

El presidente Javier Milei decidió suspender hasta 2026 la actividad del Consejo de Mayo, el espacio de diálogo con gobernadores y sectores sociales, luego de que se filtrara a los medios un borrador de la reforma educativa que su gestión prepara. La decisión sorprendió ya que se esperaba una nueva sesión tras el fin de semana largo, encabezada por el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El proyecto filtrado, denominado “Ley de Libertad Educativa”, plantea derogar la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006 y otorgar mayor autonomía a las instituciones para definir planes de estudio, régimen interno y políticas de admisión. También habilita la educación en el hogar y reduce las horas mínimas de clase respecto de las metas del Consejo Federal de Educación.

La propuesta mantiene la gratuidad, pero elimina la meta de financiamiento del 6% del PBI, generando debate sobre el futuro del sistema.

La filtración cayó mal en el Ejecutivo y derivó en la suspensión del Consejo, en un momento clave para la relación con las provincias y la agenda de reformas que el oficialismo busca instalar en el Congreso.