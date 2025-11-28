El Cementerio de La Plata pasa a ser autárquico

El Concejo Deliberante de La Plata aprobó un proyecto que convierte al Cementerio de la ciudad en un ente autárquico con recursos propios. De esta manera, el predio, que dependía de la Secretaría General del Municipio, adquirió autonomía operativa, financiera y administrativa.

La semana pasada la iniciativa había recibido despacho favorable en el plenario de las comisiones de Hacienda y Legislación. Con las modificaciones propuestas por los bloques opositores, fue tratada este jueves en el recinto y aprobada con 17 votos a favor, 5 en contra y dos ausencias.

El proyecto había sido impulsado por el intendente Julio Alak, con el objetivo de modernizar el área, mejorar su capacidad operativa y garantizar que el Cementerio pueda autofinanciarse a través de derechos, tasas y nuevos servicios.

El concejal oficialista Juan Granillo Fernández defendió la creación del ente durante la sesión. Allí, aclaró que la ordenanza 7638 seguirá siendo la que rija el funcionamiento general de la necrópolis. Sin embargo, la normativa sancionada “crea una figura jurídica distinta para que sea el ente el que administre los recursos y ponga en valor el cementerio”.