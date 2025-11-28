La Legislatura aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva

Finalmente, luego de intensas negociaciones, la Legislatura bonaerense aprobó los proyectos de Presupuesto 2026 y la ley Fiscal Impositiva que Axel Kicillof envió. Aun resta tratar el pedido de endeudamiento por hasta 3.685 millones de dólares.

Al cierre de la edición anterior, había iniciado la sesión en Diputados y se previa que el oficialismo iba a conseguir la media sanción de ambas leyes. Así lo logró durante la madrugada. Rápidamente fue girado al Senado, que también estaba en sesión, cuyos legisladores aprobaron su sanción definitiva.

En este sentido, los proyectos del Poder Ejecutivo fueron rechazados por los legisladores del Frente de Izquierda, de La Libertad Avanza y el PRO. En tanto, la bancada de UCR + Cambio Federal y la Coalición Cívica votaron a favor en general y en contra en particular a varios artículos.

Con la sanción de la Ley de Leyes, el gobierno de Kicillof vuelve a tener un presupuesto aprobado, tras prorrogar la reglamentación del 2024, puesto que en diciembre pasado que no fueron sancionados los paquetes de leyes por las diferencias con la oposición y la propia interna de Unión por la Patria.

Tal como explicó en noviembre el ministro de Economía, Pablo López, durante la presentación en la Legislatura bonaerense, el Presupuesto 2026 proyecta recursos corrientes por $41,4 billones y gastos corrientes por $39,8 billones, lo que da un superávit económico de $1,54 billones.

No obstante, y con relación al resultado financiero, el gasto total contemplado es de $43 billones, mientras que los recursos totales alcanzan los $41,5 billones, es decir que en este ítem habrá déficit, por lo cual el Ejecutivo consideró “prioritario” la sanción de la ley de financiamiento, es decir, endeudamiento, debate que la Legislatura retomará el viernes a partir de las 10 horas.

Cabe destacar que además de estas leyes, la Legislatura bonaerense aprobó el pliego de Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Reemplazará a Alberto Sileoni, cuya renuncia se conoció este lunes y, según justificó el propio Sileoni, fue “por motivos personales”.