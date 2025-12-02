Santilli visitó a otro gobernador peronista

Diego Santilli visitó en Corrientes al gobernador peronista Gustavo Valdés. El mandatario le reclamó al ministro de Interior la deuda de $300 mil millones que Nación tiene con Corrientes, además de obras públicas.

Por su parte, el funcionario nacional busca consenso alrededor del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales. Del primero de los proyectos recibió buena predisposición por parte de Valdés.

En tanto, Santilli se reunirá el viernes con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. De esta manera, completará un total de 20 encuentros bilaterales con mandatarios provinciales.