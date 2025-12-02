Cavallo advirtió sobre el dólar

Domingo Cavallo volvió a criticar el programa económico. Además de pedir la aceleración del impacto de la reforma laboral, alertó por la situación del dólar.

En una nueva publicación en su blog personal, sostuvo que los precios como la tasa real de interés y el tipo de cambio real deben surgir del equilibrio del mercado y no de “intervenciones oficiales”.

Según su análisis, las actuales tasas reales de interés “demasiado elevadas” provocaron un deterioro en familias y empresas, además que refuerzan la “inercia inflacionaria”. En complementación, exigió la eliminación total del cepo cambiario.