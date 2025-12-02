Diciembre llegó con subas y anticipa un 2026 condicionado por los aumentos

Diciembre, el último mes de 2025, inicia con una nueva ronda de aumentos en distintos rubros que impactan de manera directa en el bolsillo de los hogares. Desde las cuotas de las prepagas hasta las tarifas de electricidad y gas, pasando por el transporte público y los alquileres, el cierre del año se presenta con un escenario de ajustes generalizados en rubros esenciales de la economía familiar.

Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, las principales empresas de medicina prepaga ya definieron sus incrementos en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre que, según el Indec, marcó 2,3%. Galeno, Swiss Medical, Prevención Salud, Avalian, Hospital Alemán, Sociedad Italiana y Sancor aplicarán subas de 2,3%, mientras que OSDE fijó 2,1% a nivel nacional y 2,5% en la Patagonia. La excepción es Accord Salud, que ajustó 2,4%, ubicándose por encima del IPC. Cabe mencionar que el sector de la salud acumula un alza interanual de 28,9%, aunque con una desaceleración respecto de los meses previos, cuando los aumentos llegaron a duplicar los valores.

Transporte y peajes

Este lunes comenzó a aplicarse un nuevo incremento en colectivos, subtes y autopistas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. El ajuste combina un 2% más la inflación, lo que lleva la suba al 4,3%. En el AMBA, el boleto mínimo de colectivos pasará a $593,52 en la Ciudad y a $658 en el GBA, con escalas que superan los $900 en recorridos largos. Las líneas del 200 en adelante que circulan en La Plata, Berisso y Ensenada tendrán un mínimo de $650.

En esa línea, los peajes en hora pico costarán $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la Illia. En la provincia de Buenos Aires, además, se aplicará un incremento adicional del 10%, lo que refuerza la presión sobre los usuarios en un contexto de ingresos deteriorados.

Servicios públicos y alquileres

Las facturas de electricidad y gas también se ajustarán en diciembre. Edenor aplicará un aumento del 3,6% y Edesur del 3,53% respecto de noviembre. El impacto final dependerá de la categoría de usuario: los de Nivel 1 pagarán tarifa plena, mientras que los niveles 2 y 3 mantendrán bonificaciones ligadas al consumo. El Gobierno avanza en la transición hacia un esquema de subsidios focalizados que dividirá a los hogares en dos grupos: con subsidios y sin subsidios, a implementarse en 2026.

En paralelo, los inquilinos que firmaron contratos bajo la derogada ley de alquileres enfrentarán un incremento del 28,67% en diciembre. Este ajuste refleja una desaceleración respecto de meses anteriores, pero consolida la tendencia alcista en un mercado tensionado por la falta de oferta y la presión inflacionaria.

El último mes del año se configura así como un compendio de aumentos que atraviesan rubros esenciales. Salud, transporte, servicios públicos y vivienda confluyen en un mismo escenario de ajustes que marcan el cierre de 2025 y anticipan un 2026 con desafíos persistentes para el poder adquisitivo de los hogares.