El Gobierno convocó a paritarias a los gremios estatales

El Gobierno nacional convocó a los gremios de trabajadores estatales para una reunión paritaria este viernes 26 de diciembre. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la citación y anticipó un clima de tensión por la propuesta oficial.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, había advertido en la semana que la Casa Rosada preparaba la convocatoria. “Milei busca arruinarle la Navidad a los estatales”, señaló en redes sociales, donde además criticó la política salarial aplicada en los últimos dos años. Según el dirigente, los aumentos por debajo de la inflación fueron avalados por UPCN, a quien acusó de ser “cómplice del deterioro” en las condiciones de vida de los empleados públicos.

En esa línea, Aguiar señaló que el ofrecimiento del Gobierno sería un incremento del 2% más un bono por única vez de $50.000. “Si esto se acepta, será la crónica de una entrega anunciada”, advirtió el dirigente, responsabilizando al Ejecutivo por la conflictividad que pueda generarse en el encuentro.

ATE, por su parte, fijó sus exigencias: un ingreso mínimo de $2.000.000 y una suma fija de $400.000 de carácter permanente. La reunión de hoy se perfila como un nuevo capítulo de disputa entre el gobierno de Javier Milei y los gremios estatales, en un contexto de ajuste, malestar sindical y creciente presión social que promete tensar aún más la relación entre las partes.