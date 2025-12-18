Polémica por el veto al presupuesto de Diputados

El Gobierno bonaerense vetó parcialmente el presupuesto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Esto abrió un debate política e institucional.

El veto quedó formalizado a través del Decreto 2947/2025, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual el Ejecutivo promulgó la Ley 15.560 pero observó algunos artículos del presupuesto votado por Diputados. Esos puntos introducían cambios en la modalidad de giro de fondos, al establecer un esquema de transferencias automáticas, diarias y proporcionales a los ingresos provinciales.

Anteriormente, los recursos se transferían de acuerdo a la disponibilidad del Tesoro provincial y mediante partidas dispuestas por el Ministerio de Economía bonaerense. La nueva redacción sancionada por la Cámara baja incorporaba, además, la posibilidad de intervención del Tribunal de Cuentas ante eventuales incumplimientos en la transferencia de los fondos.

Cabe destacar que el artículo 94 de la Constitución bonaerense establece que el presupuesto del Poder Legislativo “no podrá ser vetado por el Poder Ejecutivo”.

Sin embargo, en los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumentó que lo cambios aprobados por Diputados no se limitaban a una cuestión presupuestaria, sino que avanzaban sobre el sistema de Tesorería. De esta manera, la automatización diaria de fondos podría desarticular el sistema de cuenta única y generar un trato diferencial para la Cámara de Diputados frente a, incluso, el Senado.