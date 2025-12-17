La Provincia sancionó a Telecentro y DirecTV

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense multó a las empresas de servicios de comunicaciones Telecentro y Directv con una sanción de $167 millones para cada una. Además, ordenó que arbitren los medios para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de rescisión de los consumidores, sin requerir trámites adicionales e incurrir en dilaciones injustificadas.

La multa se concretó luego que la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores detectara reiterados incumplimientos a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, como la dificultad para concretar la baja del servicio, la no operatividad del “Botón de Baja” en los sitios webs, y la imposición de preavisar o de abonar periodos completos.

El trabajo efectuado por el organismo provincial se basó en aproximadamente 800 denuncias contra Telecentro y más de 420 contra DirecTV. De esta manera, se constató que las compañías obstaculizaron el ejercicio del derecho de rescisión del servicio. Además, las autoridades bonaerenses detectaron la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en las cuales se impedía dar de baja el servicio si las personas usuarias poseían deuda.

Este tipo de conductas, según la Dirección Provincial, somete a los consumidores a un trato vejatorio que imposibilita materialmente el ejercicio efectivo de sus derechos.