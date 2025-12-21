La Provincia insta a vacunarse ante el brote de gripe

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lanzó una campaña comunicacional para promocionar la vacunación contra la gripe. La acción se da luego que se detectaron tres casos del subtipo influenza A (H3N2) subclado K que generó un brote en Europa.

La vacunación oportuna de los grupos priorizados es clave para la prevención, remarcaron las autoridades bonaerenses. Piden que los grupos priorizados se apliquen la vacuna antigripal, en caso de no haberla recibido durante 2025. Los mismos son: embarazadas y puérperas, bebés de 6 a 24 meses, personas mayores a los 65 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, y personal de salud.

La influenza A (H3N2) subclado K es un subtipo del virus de la gripe A que, hasta el momento, no ha demostrado mayor gravedad que otras variantes. Sin embargo, en Europa se registró un adelanto de la temporada habitual de circulación del virus, con un aumento significativo de contagios e internaciones.

Ya con focos de infección confirmados en países limítrofes, en las últimas horas se detectaron tres casos: dos adolescentes en Santa Cruz y un niño en Ciudad de Buenos Aires.

La vacuna antigripal es gratuita para los grupos priorizados y se encuentra disponible en todos los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires.