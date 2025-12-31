El 77% se endeudó para pagar el alquiler

La última encuesta inquilina llevada adelante por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) arrojó que el 45% en el AMBA está endeudado, y el 77% debió hacerlo para pagar el alquiler.

A su vez, en el último año el porcentaje que destina más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler aumentó del 38% al 57%, y quienes destinan menos de un tercio disminuyó del 33% al 21%. En paralelo, sólo el 14% puede ahorrar algo al finalizar el mes, mientras que el 45% está endeudado.

El informe señala que, al derogar la ley de alquileres, la desregulación del mercado implicó una pérdida de poder de la población que quedó expuesta a las condiciones que propietarios e inmobiliarias imponen.

En consecuencia, los aumentos trimestrales pasaron de ser la excepción a la norma. El 48% de los contratos vigentes tienen actualizaciones cada tres, el 21% cada seis y el.15% cada cuatro meses.