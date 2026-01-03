Nación promulgó el Presupuesto e Inocencia Fiscal

El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial las leyes del Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, aprobadas por el Congreso la semana pasada.

Mediante el decreto 932/2025, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Leyes. De esta manera, la gestión de Javier Milei tendrá por primera vez una hoja de ruta actualizada de los gastos y los ingresos del Estado Nacional.

La misma fue aprobada en una sesión especial del Senado el pasado 26 de diciembre, en una votación que cerró con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. El texto, que había llegado a la Cámara alta con media sanción de Diputados, proyecta en su artículo 4° un resultado financiero superavitario de $226.469 millones, en contraste con los déficits registrados en ejercicios anteriores. Al mismo tiempo, establece gastos corrientes y de capital por aproximadamente $148.000 millones, con una fuerte asignación a servicios sociales.

Por otra parte, a través del decreto 933/2025, el Ejecutivo nacional promulgó la Ley 27.799, que modifica de forma integral el Régimen Penal Tributario y el procedimiento fiscal, en lo que el oficialismo denomina principio de Inocencia Fiscal.

Esta norma, que también fue sancionada en la sesión del 26 de diciembre, eleva de manera significativa los montos desde los cuales se considera la evasión impositiva y amplía los umbrales que limitan la obligación de informar operaciones financieras, una decisión que reduce el alcance del control tributario.