Aceiteros se suman a la marcha del jueves

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo confirmó que participará de la movilización convocada por la CGT para el 18 de diciembre, con el objetivo de sostener en la calle un posicionamiento que el gremio considera central para el futuro del sector.

La conducción del SOEA advierte que la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei altera las reglas que ordenan la actividad aceitera y que permitieron construir uno de los estándares salariales más altos de la región. Sostienen que ese nivel no es un privilegio aislado, sino el resultado de convenios sólidos, organización gremial y derechos que estructuran el trabajo en el sector. En ese marco, alertan que el proyecto oficial modifica la ultraactividad y habilita mecanismos que debilitan la negociación colectiva.

Por otra parte, el sindicato sostiene que el sistema de banco de horas afecta el ingreso mensual y abre la puerta a una mayor discrecionalidad empresaria. También remarcan que la reforma no apunta a mejorar la calidad del empleo, sino a reducir costos a expensas de los trabajadores.

La dirigencia afirma que la defensa de los convenios es una responsabilidad histórica y que la marcha del jueves será una nueva instancia para sostener ese compromiso.