Bianco defendió el endeudamiento y acusó a Milei de mentir

En su habitual conferencia de prensa, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, explicó el mecanismo de financiamiento aprobado por la Legislatura bonaerense y cruzó a Javier Milei por la política de endeudamiento nacional.

El funcionario detalló que la gestión de Axel Kicillof se encuentra habilitada a tomar deuda tras la sanción de la Ley de Financiamiento. En este sentido, remarcó que la normativa no implica una toma inmediata del total autorizado, sino una herramienta para afrontar vencimientos de capital e intereses.

Además, Bianco sostuvo que la Provincia cumple con todos los requisitos previstos en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Al respecto, afirmó que el único parámetro a analizar es que los servicios de la deuda no superen el 15% de los recursos corrientes provinciales. A esto sumó que ese coeficiente, descontada la coparticipación a los municipios, se ubica actualmente en el 7%.

En consecuencia, el ministro sostuvo que no existe ningún impedimento técnico para que Nación autorice futuras emisiones y anticipó que, si bien aún no hay trámites en curso, una vez solicitados los avales deberían resolverse en pocos días.

Esto es en referencia a los dichos de jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, quien le advirtió a Axel Kicillof que “sin déficit no hay nueva deuda”. Bianco calificó estas declaraciones como “falsedades”, y apuntó contra la administración libertaria por el nivel de obligaciones vigentes. “Ellos dicen tener superávit y, por lo tanto, no necesitarían deuda, pero es el gobierno que más se ha endeudado”, sostuvo, y enumeró los compromisos con el FMI, el Tesoro de los Estados Unidos y la reciente emisión por mil millones de dólares.

Ajuste tarifario

Por otro lado, Bianco anunció que a partir de enero de 2026 el Ejecutivo de Axel Kicillof aplicará modificaciones en el esquema de subsidios energéticos, en línea con los cambios normativos que impulsa el Gobierno nacional.

Una de las modificaciones centrales será la eliminación de la tarifa social para residencias ubicadas en barrios cerrados. Se trata de 79.500 usuarios que, a partir de enero de 2026, dejarán de recibir subsidios.

En paralelo, el funcionario describió el nuevo esquema de segmentación energética que impulsa la Nación y que actualmente se encuentra en consulta pública. El actual, dividido en tres categorías (ingresos bajos, medios y altos), será reemplazado por uno de dos: con o sin subsidios.

“Va a haber hogares con subsidios, con ingresos menores a tres canastas básicas totales”, explicó Bianco, y detalló que recibirán asistencia sobre el consumo de hasta 300 kWh mensuales en meses de alta demanda y hasta 150 kWh en meses de clima templado.

La segunda categoría será la de hogares sin subsidio, integrada por aquellos con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, que no recibirán ningún tipo de asistencia energética.

Diario Hoy pregunta

De la conferencia también participó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, quien repasó la situación económica derivada de las políticas de Milei y sus consecuencias en la Provincia.

El funcionario explicó que la economía provincial sufrió una caída del 0,8% en los últimos dos años. En este marco, la industria cayó un 9,6%, la construcción un 22,8% y el comercio un 6,5%. Además, se perdieron casi 95 mil empleos registrados y hay 4.900 empleadores menos desde fines de 2023 hasta septiembre de 2025. “Desde la provincia de Buenos Aires le reclamamos al Gobierno nacional que no deserte sus responsabilidades, que se haga cargo de las consecuencias de su programa económico”, sentenció.

Consultado por diario Hoy sobre el turismo de cara al verano, calificó de la situación como “crítica”: “Venimos de dos temporadas muy malas y de fines de semanas largos que no estuvieron a la altura. Desde la Provincia acompañamos al sector, pero no podemos cambiar el sistema de variables macroeconómicas”. En este sentido, apuntó contra el gobierno de Milei por un tipo de cambio que favorece el turismo emisivo y perjudica los destinos locales, y que no bajó la inflación “como lo había prometido”.